Доля вакансий с гибким графиком в РФ выросла до 74%

В России доля вакансий с гибким графиком за два года увеличилась с 56% до 74%, а около 20% компаний сотрудничают с самозанятыми, сообщает «Бриф24» .

О тенденциях на рынке временной занятости на Международном логистическом форуме рассказал руководитель по развитию бизнеса сервиса «Авито Подработка» Олег Вязовой. По его словам, в стране зарегистрировано более 15 млн самозанятых, и бизнес все активнее привлекает их к работе.

Если в первом квартале 2024 года доля вакансий с гибким графиком составляла 56%, то к началу 2026 года она достигла 74%. Минувшей зимой число предложений подработки для складских работников в Санкт-Петербурге выросло на 67% год к году, интерес исполнителей — на 44%.

В логистике временных сотрудников чаще используют для покрытия пиковых нагрузок. Средний показатель закрытия смен достигает 75%, уровень удовлетворенности заказчиков — 4,75 балла. Сервис представлен более чем в 200 городах.

Размер выплат остается главным фактором выбора подработки — его отметили 53% опрошенных. Еще 45% важна гибкость графика, 33% — близость к дому. Большинство готовы совмещать подработку с основной занятостью и выходить на смены в любые дни недели.

«Временные исполнители сегодня — это не просто „пожарная“ мера, а полноценный инструмент управления ресурсами», — отметил Олег Вязовой.

