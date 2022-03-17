РИАМО - 17 мар. Пассажиры, имеющие право на льготный проезд, с начала текущего года совершили уже 40% от всех поездок общественного транспорта Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

С начала этого года на всех маршрутах областных перевозчиков предоставляются льготы на проезд отдельным категориям граждан по социальным картам Подмосковья, также предоставляются скидки на проезд по транспортным картам.

Таким образом, с 1 января 2022 года своим правом на льготный проезд пассажиры воспользовались 49 млн раз, совершив поездку. Из них более 38 млн поездок совершили на регулируемых маршрутах и свыше 11 млн поездок – на коммерческих маршрутах. Порядка 1,6 млн пассажиров использовали социальную карту Подмосковья.

Как правило, социальными картами пользовались пожилые жители Подмосковья - почти 400 тыс. из них совершили более 17 млн поездок. Также картами пользовались и ветераны труда области. Эта категория граждан совершили 7,5 млн поездок. При 6% из всех категорий льготников приходится на многодетные семьи. Они совершили 3 млн поездок в 2022 году.

«С момента запуска проекта на коммерческих маршрутах мы увидели, насколько это востребовано среди пассажиров. Пассажиропоток на этих маршрутах с начала года увеличился на 42% за счет льготных категорий граждан. Сотрудники административно-пассажирской инспекции ежедневно контролируют корректную работу терминалов оплаты и предоставление льготного проезда на подмосковных маршрутах», – отметила зампред правительства Московской области Анна Кротова.

Округа-лидеры по числу льготных поездок – Балашиха, где совершили 2,8 млн поездок, столько же поездок было совершено и в Коломне. В число лидеров также вошел Подольск, где было совершено 2,7 млн поездок льготниками. В этих муниципалитетах больше всего поездок совершили пенсионеры.

В этом году на всех маршрутах коммерческого транспорта области можно совершить бесплатную поездку по социальной карте Московской области, льготный проезд по льготной «Стрелке». Также работает система лояльности по карте «Стрелка», где предоставляется скидка от 7 до 35%, а по «Стрелке учащегося» скидка составляет от 50% до 99%.