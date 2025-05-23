Стационары кратковременного пребывания функционируют в 29 больницах столицы

В российской столице занимаются развитием малоинвазивной хирургии. Благодаря ей нет необходимости в долгом восстановлении пациента — от момента попадания в больницу до выписки проходит несколько часов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Для нового формата медпомощи в больницах столицы сделали сеть специализированных подразделений — стационаров кратковременного пребывания. Они функционируют уже в 29 учреждениях.

В 2024 году в этих стационарах провели не менее 170 тыс. операций по 8 профилям. Речь идет, в том числе, об оториноларингологии, офтальмологии, травматологии и ортопедии.

Операции проводятся по полису ОМС. Направление выдают в поликлинике. За 5 лет объем медпомощи в стационарах кратковременного пребывания вырос в 2,5 раза.