С нулевой по четвертую: онколог назвала стадии развития меланомы

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Онколог Машкова: рецидивы возможны даже после успешного лечения меланомы

Течение меланомы напрямую зависит от стадии, на которой она была обнаружена. При этом рецидивы возможны даже после успешного лечения заболевания, сообщила РИАМО врач-дерматолог, онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Машкова.

«На нулевой и первой стадии опухоль располагается в поверхностных слоях кожи, и при своевременном хирургическом удалении прогноз крайне благоприятный — пятилетняя выживаемость достигает 95%. Однако если болезнь прогрессирует, ситуация резко ухудшается», — объяснила Машкова.

Она подчеркнула, что вторая и третья стадии характеризуются прорастанием опухоли вглубь кожи и поражением регионарных лимфатических узлов. На этом этапе уже требуется не только оперативное вмешательство, но и дополнительное лечение — иммунотерапия, таргетная терапия или лучевое воздействие.

По словам специалиста, четвертая стадия — самая тяжелая: меланома дает метастазы в отдаленные органы (легкие, печень, кости и головной мозг). В таких случаях лечение направлено на сдерживание роста опухоли, уменьшение симптомов и продление жизни пациента.

«Важно помнить, что меланома коварна — даже после успешного лечения возможны рецидивы. Поэтому пациенты, перенесшие это заболевание, должны находиться под постоянным наблюдением врачей», — отметила онколог.

Регулярные осмотры, контрольные обследования и внимательное отношение к любым изменениям в организме — единственный способ вовремя заметить угрозу и принять меры, добавила Машкова.