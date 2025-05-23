50 фирм получили поддержку на конкурсе «Грант на оформление 100 первым» в Москве

В столице 50 фирм получили поддержку на конкурсе «Грант на оформление 100 первым». Департамент предпринимательства и инновационного развития города подвел итоги мероприятия, которое проводилось, чтобы привлечь бизнесменов к украшению мегаполиса, а также компенсировать им затраты на сезонное и тематическое оформление своего бизнеса, сообщается на сайте мэра Москвы .

На получение гранта отправили более 290 заявок. Руководитель департамента Кристина Кострома сказала, что после зимнего отбора финподдержку оказали 50 фирмам.

Примерно 50% заявок подали кафе и рестораны. Бизнес заинтересован в таком конкурсе, и его будут продолжать проводить.

Бизнесменам, которые выполнили все условия, предоставили грант на сумму до 2 млн рублей. Размер компенсации зависит от того, сколько средств было затрачено на украшение своего бизнеса.