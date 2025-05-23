50 фирм получили поддержку на конкурсе «Грант на оформление 100 первым» в Москве
В столице 50 фирм получили поддержку на конкурсе «Грант на оформление 100 первым». Департамент предпринимательства и инновационного развития города подвел итоги мероприятия, которое проводилось, чтобы привлечь бизнесменов к украшению мегаполиса, а также компенсировать им затраты на сезонное и тематическое оформление своего бизнеса, сообщается на сайте мэра Москвы.
На получение гранта отправили более 290 заявок. Руководитель департамента Кристина Кострома сказала, что после зимнего отбора финподдержку оказали 50 фирмам.
Примерно 50% заявок подали кафе и рестораны. Бизнес заинтересован в таком конкурсе, и его будут продолжать проводить.
Бизнесменам, которые выполнили все условия, предоставили грант на сумму до 2 млн рублей. Размер компенсации зависит от того, сколько средств было затрачено на украшение своего бизнеса.