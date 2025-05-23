Багреева: в 1 квартале оборот обрабатывающей промышленности Москвы вырос на 6,4%

Оборот обрабатывающих производств Москвы без учета нефтегазового сектора в первом квартале текущего года достиг 1,7 трлн рублей, увеличившись на 6,4% в сопоставимых ценах по сравнению с тем же периодом прошлого года, сказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Известно, что большую долю в отраслевом обороте занимают производители высокотехнологичной продукции — компьютеров, электронных и оптических изделий, которые заработали 157,5 млрд рублей. На фармацевтическую промышленность пришлось 138,8 млрд рублей, а на производителей химической продукции — 98,7 млрд рублей.

«Обрабатывающая промышленность играет ключевую роль в экономике Москвы. Предприятия отрасли выпускают широкий перечень продукции: от продуктов и товаров повседневного спроса до современных технологичных материалов и сложного оборудования. Промышленность обеспечивает стабильные поступления в бюджет города, стимулирует развитие новых технологий, создает высококвалифицированные рабочие места. За первый квартал 2025 года обороты отрасли без учета нефтегазового сектора достигли 1,7 трлн рублей, на 6,4% превысив показатель первого квартала прошлого года в сопоставимых ценах. Почти 13% этого объема — 221 млрд рублей — обеспечила пищевая промышленность», — уточнила Багреева.

Лидерами роста оборотов в первом квартале текущего года стали производители мебели: их оборот вырос на 82%. Компании, выпускающие химическую продукцию, увеличили выручку на 49%. Производители одежды нарастили оборот на 30%, а производители электрического оборудования — на 26%.

Наиболее существенные темпы роста показали малые предприятия. Их оборот в первом квартале 2025 года вырос на 10,1% в сопоставимых ценах и достиг 470,5 млрд рублей.

Всего на Москву приходится почти 10% оборота обрабатывающей промышленности страны без учета нефтегазового сектора.