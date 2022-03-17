РИАМО - 17 мар. Российское правительство направит на поддержку рынка труда в стране около 40 млрд рублей, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

По его словам, сегодня одна из приоритетных задач – помочь людям справиться со сложившейся ситуацией на рынке труда.

«Свыше 25,5 млрд рублей будет направлено на создание временных вакансий для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места», – сказал Мишустин.

Он также добавил, что свыше 7 млрд рублей направят на реализацию региональных программ занятости. Сотрудники промышленных предприятий смогут пройти профобучение или получить дополнительное образование.

Кроме того, порядка 6 млрд рублей выделят на обучение безработных граждан, а также тех, кто уже подыскивает работу.