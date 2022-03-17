РИАМО - 17 мар. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что российское общество «очищается» в эти «непростые времена», так как много людей показывают свою «истинную сущность», пишет Газета.ru.

«Очень многие люди показывают себя, по-русски говоря, предателями. Они сами исчезают из нашей жизни», — заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что многие люди активно уходят с должностей, а некоторые — из служебной жизни, кто-то уезжает за границу.

«Так это очищение и происходит», — резюмировал пресс-секретарь российского президента.

Российская военная спецоперация началась на Украине 24 февраля. После этого США, ЕС и другие страны начали массово вводить экономические санкции против России, а иностранные компании — покидать отечественный рынок.

Ранее Песков сообщал, что Россия не может принять во внимание решение Международного суда ООН по Украине.