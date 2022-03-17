РИАМО - 17 мар. Поезда на Московском центральном кольце днем в четверг не курсировали в течение получаса. Сейчас движение составов восстановлено, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Приостановка в движении поездов была вызвана технологическим перерывом, который продлился с 12:30 до 13:00. Сейчас поезда ездят в обычном режиме.

Пассажирам рекомендовалось учитывать информацию о проведении технологического перерыва при планировании маршрута поездки.