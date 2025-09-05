Россияне массово жалуются на работу Telegram

Вечером 5 сентября жители сразу нескольких российских регионов стали жаловаться на работу мессенджера Telegram. По их словам, у них с трудом открывается приложение, не грузятся медиафайлы и пропала возможность оставлять комментарии. Информация о сбое зафиксирована на сайте Downdetector .

Пик жалоб о сбое в работе Telegram пришелся на 21:00 по московскому времени. Пользователи стали массово сообщать, что не могут полноценно пользоваться приложением. У некоторых россиян не загружаются картинки и голосовые сообщения, кто-то не может оставить комментарии под постами в каналах, а некоторые и вовсе не могут войти в Telegram.

На момент публикации заметки больше всего жалоб на работу мессенджера поступает из Ямало-Ненецкого автономного округа — 6% жалоб от общего числа сообщений. На втором месте по жалобам о сбое оказался Санкт-Петербург — 4% жалоб от общего числа. Волгоградская, Курская и Брянская области разделили между собой третье место по количеству сообщений о сбое — по 2% на каждый из регионов.

С чем связана неполадка в работе приложения, пока не сообщается.