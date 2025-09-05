В парке Победы Долгопрудного хотят создать спортивные площадки и почистить пруды

Центральный парк Победы Долгопрудного вошел в топ-10 самых популярных зон отдыха в Московской области. О том, как будет развиваться любимое место отдыха горожан, шла речь в пятницу, на выездном совещании в парке. Мероприятие провел глава Долгопрудного Олег Сотник, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Наша цель — на месте оценить состояние и возможности парка в средне- и дальнесрочной перспективе как популярного и востребованного для всех возрастов места притяжения жителей города», — пояснил глава округа.

Он обратил внимание, что 13 сентября Центральный парк станет главной площадкой мероприятий в честь Дня города. И особенно тщательно должен быть подготовлен для праздника.

Говоря о развитии зоны отдыха, Олег Сотник отметил, что парк требует большей насыщенности. Нужно зонировать его территории, чтобы можно было и отдохнуть в тишине, и заняться активными видами спорта.

«При сохранении зеленых насаждений, территория требует гораздо большего инфраструктурного наполнения — активностей, аттракционов, спортивных площадок», — сказал Сотник.

Во время выездного совещания обсудили возможность участия округа в региональной программе по очистке прудов, а также другие вопросы по развитию парка.

«Центральный парк Победы на сегодняшний день обладает большим потенциалом для развития. Важно в дополнение к сложившемуся облику, традициям продумать его эстетику и функционал, применить новые, креативные подходы для интересного и содержательного наполнения этой большой территории», — подчеркнул глава Долгопрудного.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.