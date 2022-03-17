РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 мар. В Королеве в апреле пройдет бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

В апреле Государственная ветеринарная служба будет проводить бесплатную выездную вакцинацию домашних животных против бешенства.

9 апреля сделать прививку можно в микрорайоне Юбилейный в ДК «Юбилейный» на улице Тихонравова, 19 с 10:00 до 13:00 и в микрорайоне Первомайский на улице Хвойной у автобусной остановки «Красная новь» с 13:30 до 15:00.

10 апреля с 10:00 до 12:30 привить животных можно будет в СНТ «Оболдино» в правлении на улице Центральной, а с 13:00 до 15:00 - у стадиона в микрорайоне Торфопредприятие.

16 апреля вакцинация пройдет на проспекте Космонавтов, 16 с 10:00 до 13:30 и в правлении СНТ «Дружба» с 14:00 до 15:00.