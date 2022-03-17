РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 мар. В городском округе Щелково 29 марта пройдет акция «Школа утилизации: электроника», на которой можно будет сдать ненужную электронную технику с минимальным ущербом для экологии, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

На утилизацию принимается: компьютерная и офисная техника; бытовая техника; электроинструмент; научная и медицинская техника; телефоны и персональные гаджеты; электронные и электрические игрушки.

Акция пройдет с 11:00 до 17:00 по адресу: г. Щелково, ул. Шмидта 25, вблизи контейнерной площадки. Подробную информацию можно получить по телефону: 8(496)566-98-54.