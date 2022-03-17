РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 мар. В Королеве разыскивают родственников красноармейца Прокофия Васильевича Дьяконова и всех, кто мог его знать, сообщил «РИАМО в Королеве» командир поискового отряда «Вечный огонь».

16 ноября 2021 года в рамках акции «Вахта памяти» около села Алешенка Брасовского района Брянской области было обнаружено неучтенное воинское захоронение с останками 7 бойцов Красной армии. У одного из красноармейцев при себе был смертный медальон, который удалось расшифровать.

Прокофий Васильевич Дьяконов 1907 года рождения, уроженец деревни Чугуево Новосибирской области. 17 августа 1941 года он был призван на службу Щелковским РВК Московской области из Болшева (ныне Королев).

Поисковики просят откликнуться всех, кто может помочь в поиске родственников красноармейца. Сообщить о любых фактах о Дьяконове можно командиру отряда в соцсети «ВКонтакте».