РИАМО - 17 мар. Бирюлевская линия Московского метрополитена будет проходить по территориям 7 районов столицы. Ее планируют запустить в 2026 году, сообщил директор программы проектов дивизиона по строительству метро группы компаний «Мосинжпроект» Валерий Вязовой.

«Две этих станции «Остров мечты» и «Загорье», они входят в Бирюлевскую линию, а Бирюлевская линия будет сдаваться целиком», – рассказал Вязовой.

Он добавил, что пока ориентировочно линию запустят в 2026 году. Но в дальнейшем сроки будут еще корректироваться.

Протяженность Бирюлевской линии метро составит 21 км. Она пройдет по территориям следующих районов Москвы: Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Печатники, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное.