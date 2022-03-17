РИАМО - 17 мар. На балансе столичного ГБУ «Автомобильные дороги» находится 170 тыс. деревьев, за состоянием которых следят специалисты организации, сообщил заместитель руководителя учреждения Андрей Соколов.

«Всего на балансе в Москве у нас находится 170 тыс. деревьев. Соответственно, мы почти круглый год их обслуживаем. Летом мы их поливаем и удобряем, зимой и круглогодично мы проводим такую операцию, как санитарная обрезка. Она проводится для того, чтобы удалить заболевшие, старые и сломанные ветки. С начала года мы обработали уже 25 тыс. деревьев», – рассказал Соколов.

Он добавил, что специалисты организации за год обрабатывают около 120 тыс. деревьев.

Чтобы удалить растение, которое со временем засохло, сотрудники учреждения получают порубочный лист у департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Также организация проводит формовочную обрезку. Частота такой работы проводится в зависимости от роста дерева. Соколов отметил, что омоложивающая обрезка проводится в течение сезона с 15 ноября по 31 марта.

«При этом удаляются лишении ветви, что омолаживает крону дерева и делает ее более пышной. Затем срезанные ветки идут на утилизацию. После обрезки дерева его обрабатывают специальным составом, чтобы защитить растение от насекомых», – уточнил Соколов.