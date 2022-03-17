РИАМО - 17 мар. Международный конкурс на разработку архитектурного облика станций Московского метрополитена «Остров мечты» и «Загорье» Бирюлевской линии пройдет в онлайн-формате, сообщил соучредитель группы компаний «Центр» Сергей Георгиевский.

«Я бы сказал, что конкурс продолжает традицию и здесь всем, кто следит за этим конкурсом, правила будут очень понятны», – рассказал Георгиевский.

Он добавил, что цель конкурса заключается в поиске оптимального архитектурно-художественного и дизайнерского решения для интерьеров пассажирских зон.

Конкурс открытый и международный. В нем могут принять участие архитекторы из любой страны. Всего будет проведено два этапа в онлайн-формате: отбор и разработка.

На первом этапе осуществляется прием заявок, отбор будет производиться на основе портфолио участников и эссе. Важно, чтобы эссе имело визуализацию, а также передавало и раскрывало тот замысел, который будет притворен в жизнь на втором этапе.

Далее осуществляется разработка конкурсных предложений. Всего в этом этапе примут участие 10 финалистов, по 5 на каждую номинацию. В финале участникам предстоит очно защитить свой проект.

Победители получат право на заключение контракта на разработку буклета архитектурно-градостроительного решения станции и авторское сопровождение проекта и строительных работ по реализации конкурсного предложения.

Установочный вебинар для участников конкурса состоится 5 апреля 2022 года, на нем можно будет задать вопросы по техническому заданию, особенностям материалов и другим темам.

Прием заявок на конкурс закончится 28 апреля, до 12 июля пройдет разработка и прием работ финалистов. Жюри определит победителей конкурса 3 августа.