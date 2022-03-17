РИАМО - 17 мар. Депутаты Мособлдумы приняли во втором чтении проект закона, который упрощает получение льгот для инвесторов Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

По словам заместителя министра экономики и финансов Московской области Елены Земляковой, проект закона «О внесении изменений в Закон Московской области «О льготном налогообложении в Московской области» направлен на снижение административных барьеров для региональных инвесторов.

Для получения льгот инвесторам не потребуется заключать соглашение с правительством Московской области о реализации инвестиционного проекта.

С 1 января 2023 года предлагается отменить налоговые льготы, оставив право инвесторам, заключившим cоглашение о реализации инвестиционного проекта до этой даты, пользоваться льготами на прежних условиях.

Кроме того, законопроект устанавливает дифференцированные ставки по налогу на имущество организаций по годам, а также предельный срок их использования в зависимости от объема произведенных капитальных вложений.

Также документ закрепляет возможность использования налоговых льгот не только в отношении вновь построенных объектов основных средств, но и в отношении модернизированных и реконструированных объектов.

В законе «О льготном налогообложении в Московской области» действует статья 26.15. По ней инвесторы могут получить льготы по налогу на прибыль – снижение ставки на 4,5 процентных пункта от 3 до 7 налоговых периодов. Также льготы предусмотрены по налогу на имущество – пониженные дифференцированные по годам ставки от 0% до 1,5% до 8 налоговых периодов.

В настоящее время такие льготы могут получить организации, которые заключили с правительством Московской области соглашение о реализации инвестиционного проекта. Чтобы заключить такое соглашение, инвестор должен пройти ряд бюрократических процедур. Это занимает не менее 44 рабочих дней.