Москвичей предупредили о новой уловке мошенников о якобы замене кодов телефонов

Мошенники придумали новый способ обмана населения Москвы, задействовав стационарные домашние телефоны. Они звонят гражданам и сообщают о якобы проводимой процедуре по замене городского кода телефонов с 499 на 495. На уловку злоумышленников попался 82-летний пенсионер, сообщили в столичной прокуратуре .

Жертвой новой схемы обмана стал пожилой человек, которому мошенники рассказали о якобы идущей в Москве смене кода телефонов с 499 на 495. Чтобы воспользоваться «льготой для пенсионеров» при установке нового оборудования, мужчина сообщил свои паспортные данные и произнес фразу «Не возражаю против замены номера», после чего звонок оборвался.

Афера продолжилась на следующие сутки. В этот раз пенсионеру позвонили люди, представившиеся сотрудниками ФСБ и банковской службы безопасности. Они заявили, что обнаружили и заблокировали подозрительную операцию по переводу средств с его счета, и предложили помощь в поимке недобросовестных банковских работников.

Следуя указаниям телефонных аферистов, гражданин изъял свои сбережения, поместил их в пакет и передал прибывшему курьеру, предварительно произнеся условленную фразу. В обмен потерпевший получил поддельные банковские бумаги, созданные при помощи фотошопа.

Осознание обмана пришло к мужчине только после того, как мошенники прекратили контакт, и он понял, что лишился более миллиона рублей.

Тушинская межрайонная прокуратура взяла под личный контроль расследование всех деталей данного происшествия.

Московская прокуратура рекомендует гражданам прерывать разговор с незнакомцами, как только те сообщают о необходимости провести какие-либо манипуляции с деньгами или предоставить персональные данные. Так поступают только мошенники.