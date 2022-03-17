РИАМО - 17 мар. В доме на Покровском бульваре, 14/5 откроют мемориальную доску, посвященную легендарному директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Ирине Антоновой, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия столицы.

В церемонии открытия примут участие коллеги и родственники Ирины Антоновой, а еще жители этого района.

«20 марта Ирине Александровне исполнилось бы 100 лет. К этому событию и приурочено открытие мемориальной доски на доме, где она жила. Идея увековечить ее память принадлежит сотрудникам Пушкинского музея», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

На доске изображен портрет Антоновой в профиль. На заднем фоне можно разглядеть главное здание музея имени Пушкина, который она возглавляла больше 50 лет. Автор проекта - академик Российской академии художеств народный художник России, скульптор Георгий Франгулян.

Ирина Антонова умерла в ноябре 2020 года. С 1961 по 2013 года была директором ГМИИ имени А.С. Пушкина. С 2013 по 2020 года – президентом культурного учреждения. Является выдающимся ученым-искусствоведом.