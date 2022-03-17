РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 мар. Мытищинской городской прокуратурой изучено уголовное дело по обвинению иностранного гражданина в приобретении и хранении в целях использования заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Гражданин Республики Таджикистан, въехав на территорию РФ, был обязан встать на миграционный учет по месту пребывания в течении 7 рабочих дней. Однако он возле Павелецкого вокзала в Москве приобрел у неустановленного лица отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина на свое имя с адресом места пребывания в д. Чиверево Мытищ.

В 4 ОП МУ МВД России «Мытищинское» с целью подтверждения факта своего законного нахождения на территории РФ он предоставил участковому заведомо поддельный документ.

Действия гражданина органом дознания квалифицированы по ч. 3 ст. 327 УК РФ, за совершение данного преступления обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 1 года.