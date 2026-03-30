Вакцина от конго-крымской лихорадки может быть сделана в течение месяцев

Создать вакцину от конго-крымской геморрагической лихорадки, переносчиком которой являются клещи рода Hyalomma, известных как клещи-мутанты, возможно в течение нескольких месяцев. Об этом заявил научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург, сообщают « Известия ».

На данный момент заказа на разработку этой вакцины нет. Однако если будет принято решение о ее создании, а также выделено финансирование, то работа займет месяцы.

«Для создания вакцины можно использовать одну из проверенных платформ, которые ранее применялись против других возбудителей. Если будет принято соответствующее решение и выделено финансирование, то эта работа займет месяцы», — отметил Гинцбург.

Ранее клещи-мутанты появились после зимы в Московской области.

