сегодня в 02:53

Мужчина угрожает взорвать бомбу на борту самолета в американском аэропорту

В аэропорту американского города Атланта произошла нештатная ситуация. Мужчина угрожает взорвать бомбу в самолете, сообщает SHOT .

Рейс F92539 авиакомпании Frontier Airlines из Колумбуса (Огайо) совершил посадку в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта. После этого командир доложил авиадиспетчеру, что пассажир угрожает убить сидящую рядом женщину и говорит, что у него имеется бомба.

Из-за этого самолет поставили в дальнюю часть авиагавани. На место прибыли несколько машин скорой помощи и пожарных.

На данный момент официальной информации о захвате самолета нет.

