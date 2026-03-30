Мужчина угрожает взорвать бомбу на борту самолета в американском аэропорту
В аэропорту американского города Атланта произошла нештатная ситуация. Мужчина угрожает взорвать бомбу в самолете, сообщает SHOT.
Рейс F92539 авиакомпании Frontier Airlines из Колумбуса (Огайо) совершил посадку в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта. После этого командир доложил авиадиспетчеру, что пассажир угрожает убить сидящую рядом женщину и говорит, что у него имеется бомба.
Из-за этого самолет поставили в дальнюю часть авиагавани. На место прибыли несколько машин скорой помощи и пожарных.
На данный момент официальной информации о захвате самолета нет.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.