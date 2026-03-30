Более 15 человек погибли из-за атак на иранский город

В результате атак США и Израиля на иранский город Кухдешт погибли свыше 15 человек, сообщают « Известия ».

По информации местных властей, город уже стал мишенью 15 сионистско-американских нападений. В результате атак скончались 17 человек.

Всего в Иране с начала ударов со стороны США и Израиля погибло более 200 детей.

Ранее иранские авиационные власти продлили запрет на полеты в своем воздушном пространстве еще на неделю. Теперь он действителен до 5 апреля.

