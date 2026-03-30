В Иране свыше 200 детей погибли из-за ударов США и Израиля

В Иране с начала ударов стороны США и Израиля погибли более 200 детей, сообщают « Известия ».

По данным Иранского общества Красного Полумесяца, скончались 214 детей. Также при ударах погибли 244 женщины, в том числе две беременные.

В целом среди гражданского населения ранения получили 21 тыс. человек. 1731 из них не достигли 18 лет. Количество пострадавших женщин составляет 4163 человека.

Ранее иранские авиационные власти продлили запрет на полеты в своем воздушном пространстве еще на неделю — до 5 апреля.

