Воздушное пространство Ирана останется закрытым до 5 апреля

сегодня в 23:42

Иранские авиационные власти продлили запрет на полеты в своем воздушном пространстве еще на неделю. Теперь он действителен до 5 апреля, сообщает ТАСС .

«Воздушное пространство Ирана будет закрыто, ориентировочно, до 08:30 по всемирному времени (11:30 мск) воскресенья, 5 апреля», — отметил источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.

Исключение составят рейсы государственной, военной и санитарной авиации, а также операции по поиску и спасению, выполняемые по специальным разрешениям управления гражданской авиацией.

Изначально запрет на полеты был введен в первой половине дня 28 февраля после начала военной операции США и Израиля, в результате которой подверглись ударам крупнейшие иранские города.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.