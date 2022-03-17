РИАМО - 17 мар. Специалисты приступили к мощению красным клинкерным кирпичом территории, которая расположена у станции «Сокольники» Большой кольцевой линии столичной подземки, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Указанная станция находится на северо-восточном участке БКЛ. Благоустройство начнется весной.

«Началось сооружение бетонного основания для мощения красным клинкерным кирпичом. Всего им будет выложено 15 тыс. кв. м центральной аллеи, ведущей от метро к парку «Сокольники», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что этот кирпич произведен в России. Его изготавливают из специальной глины, которую обжигают при температуре 1,2 тыс. градусов. Именно в результате этого он приобретает такой цвет.

Общая площадь благоустройства у этой станции метро – 20 тыс. «квадратов», сообщил гендиректор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов.

Он уточнил, что авторы этого проекта неспроста выбрали кирпич красного цвета. Именно этот цвет должен отсылать к красной - Сокольнической линии – столичного метро.

«Красным клинкерным кирпичом будут также облицованы пять вентиляционных киосков, расположенных на аллее. Такая отделка позволит гармонично вписать инженерные сооружения в окружающее пространство», – сказал гендиректор компании «Мосинжпроект».

Также он отметил, что у метро появится пешеходная аллея, которая будет вести от станции к парку «Сокольники». Там высадят деревья и кустарники. Еще на аллее установят лавочки, фонари и другие предметы благоустройства.

Строительная готовность северо-восточного участка Большого кольца метро составляет 86%. На этом участке также расположены строящиеся станции «Рижская» и «Марьина Роща», соединительная ветка в электродепо «Нижегородское». Кроме того, здесь уже построили станции «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», которые пока работают в составе Некрасовской линии метро.

Строительство Большой кольцевой линии является главным проектом столичного метростроения. Ее длина составит более 70 км, здесь расположится 31 станция, 22 из которых уже принимают пассажиров.