РИАМО - 17 мар. Специалисты приступили к мощению красным клинкерным кирпичом территории, которая расположена у станции «Сокольники» Большой кольцевой линии столичной подземки, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Указанная станция находится на северо-восточном участке БКЛ. Благоустройство начнется весной.
«Началось сооружение бетонного основания для мощения красным клинкерным кирпичом. Всего им будет выложено 15 тыс. кв. м центральной аллеи, ведущей от метро к парку «Сокольники», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он уточнил, что этот кирпич произведен в России. Его изготавливают из специальной глины, которую обжигают при температуре 1,2 тыс. градусов. Именно в результате этого он приобретает такой цвет.
Общая площадь благоустройства у этой станции метро – 20 тыс. «квадратов», сообщил гендиректор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов.
Он уточнил, что авторы этого проекта неспроста выбрали кирпич красного цвета. Именно этот цвет должен отсылать к красной - Сокольнической линии – столичного метро.
Также он отметил, что у метро появится пешеходная аллея, которая будет вести от станции к парку «Сокольники». Там высадят деревья и кустарники. Еще на аллее установят лавочки, фонари и другие предметы благоустройства.
Строительная готовность северо-восточного участка Большого кольца метро составляет 86%. На этом участке также расположены строящиеся станции «Рижская» и «Марьина Роща», соединительная ветка в электродепо «Нижегородское». Кроме того, здесь уже построили станции «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», которые пока работают в составе Некрасовской линии метро.
Строительство Большой кольцевой линии является главным проектом столичного метростроения. Ее длина составит более 70 км, здесь расположится 31 станция, 22 из которых уже принимают пассажиров.
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