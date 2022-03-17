РИАМО - 17 мар. В Москве пройдет новый конкурс на разработку архитектурного облика станций метро. На этот раз конкурсанты смогут придумать облик для станций «Остров мечты» и «Загорье», сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Вы знаете, что мы вообще конкурсную практику регулярно поддерживаем какими-то интересными событиями. И уже более 100 конкурсов инициировано и проведено за вот эти почти 10 лет», – отметил Кузнецов.

По его словам, в столице уже прошли 6 таких конкурсов. С их помощью молодые архитекторы могут получить известность благодаря своим проектам и обрести ценный опыт.

«Станция метро – это великолепный шанс себя проявить, потому что метро обладает даже не самой топовой проходимостью станции, все равно имеет колоссальную аудиторию сравнимую с любим ведущим музеем», – заключил Кузнецов.