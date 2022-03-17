РИАМО - 17 мар. В Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства будет дополнительно направлено 10 млрд рублей, такое решение принял мэр Сергей Собянин. Он заявил об этом на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов Российской Федерации.

Мэр Москвы поблагодарил президента России Владимира Путина за принятие решения по капитализации региональных фондов поддержки развития промышленности.

«Мы об этом говорили, но решение не было принято. Сегодня вы приняли решение. Это хороший инструмент. Со своей стороны тоже будем докапитализировать эти фонды. В частности, по Москве мы приняли решение о вложении 10 миллиардов в Фонд развития промышленности Москвы», — уточнил Собянин.

Эти средства помогут столичной промышленности адаптироваться к работе в условиях изменений логистических цепочек и внешнего давления. В частности, на них можно будет пополнить оборотные средства, приобрести оборудование, реализовать инвестиционные программы.

«Промышленные предприятия сегодня столкнулись с проблемой поставок сырья, комплектующих, изменением схемы работы поставщиков, а также резким повышением стоимости кредитования, что привело к дефициту оборотных средств у многих предприятий. Дополнительные средства, которые будут направлены в Фонд, пойдут на компенсацию части процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования и реализацию инвестиционных программ», – уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства с 2017 года выдает льготные займы промышленникам с процентной ставкой ниже банковской.

«Компании могут получить до 300 млн рублей на покупку оборудования и расширение производства, на внедрение IT-решений или на компенсацию отсрочки платежей. Для тех, кто собирается купить новое оборудование и расширить производство, разработан заем «Промышленность». За последние пять лет только по этому виду заема Фонд выдал промышленникам 1,65 млрд рублей. Также в ближайшее время компании смогут воспользоваться компенсацией части затрат на обслуживание кредитов», – сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Кроме того, с середины марта в Москве работает горячая линия по поддержке промышленных предприятий в условиях кризиса. Чтобы получить консультацию, нужно позвонить по телефону: +7 (495) 445-41-30.

Специалисты линии собирают вопросы и предложения промышленников по новым мерам поддержки. Они также могут помочь решить самые острые проблемы с логистикой.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.