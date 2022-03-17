РИАМО - 17 мар. В Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства будет дополнительно направлено 10 млрд рублей, такое решение принял мэр Сергей Собянин. Он заявил об этом на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов Российской Федерации.
Мэр Москвы поблагодарил президента России Владимира Путина за принятие решения по капитализации региональных фондов поддержки развития промышленности.
Эти средства помогут столичной промышленности адаптироваться к работе в условиях изменений логистических цепочек и внешнего давления. В частности, на них можно будет пополнить оборотные средства, приобрести оборудование, реализовать инвестиционные программы.
«Промышленные предприятия сегодня столкнулись с проблемой поставок сырья, комплектующих, изменением схемы работы поставщиков, а также резким повышением стоимости кредитования, что привело к дефициту оборотных средств у многих предприятий. Дополнительные средства, которые будут направлены в Фонд, пойдут на компенсацию части процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования и реализацию инвестиционных программ», – уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства с 2017 года выдает льготные займы промышленникам с процентной ставкой ниже банковской.
«Компании могут получить до 300 млн рублей на покупку оборудования и расширение производства, на внедрение IT-решений или на компенсацию отсрочки платежей. Для тех, кто собирается купить новое оборудование и расширить производство, разработан заем «Промышленность». За последние пять лет только по этому виду заема Фонд выдал промышленникам 1,65 млрд рублей. Также в ближайшее время компании смогут воспользоваться компенсацией части затрат на обслуживание кредитов», – сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Кроме того, с середины марта в Москве работает горячая линия по поддержке промышленных предприятий в условиях кризиса. Чтобы получить консультацию, нужно позвонить по телефону: +7 (495) 445-41-30.
Специалисты линии собирают вопросы и предложения промышленников по новым мерам поддержки. Они также могут помочь решить самые острые проблемы с логистикой.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.
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