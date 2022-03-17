РИАМО - 17 мар. В подмосковном Сергиевом Посаде задержали 48-летнюю местную жительницу, которая присвоила более 8 млн рублей из кассы своей фирмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Кассир предприятия, используя свое служебное положение, в течение месяца присваивала денежные средства», - отметила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

Задержанная пояснила, что решила подработать на криптобирже и купить биткоины. В покупку она вложила собственные и взятые в кредит деньги.

«Для вывода денежных средств с электронной площадки неизвестные попросили ее оплатить различные комиссии. Чтобы рассчитаться с банками и вернуть вложенную в бизнес сумму, правонарушительница решила взять наличность из кассы», – добавила Петрова.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Фигурантка находится под подпиской о невыезде.