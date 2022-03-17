РИАМО - 17 мар. При выявлении у близкого первых признаков деменции необходимо обратиться за профессиональной помощью, специалист пропишет медикаменты, которые ослабят проявление недуга и замедлят его течение, сообщил РИАМО врач-терапевт Андрей Звонков.

«Прежде всего, нужно не стесняться обратиться к психиатру и проконсультироваться. Потому что есть препараты, которые уменьшают проявление деменции, есть ноотропы, протекторы, которые немного скорректируют эту ситуацию. Они ее полностью не исправят, но уменьшат вероятность галлюцинозов и уменьшат возбудимость и депрессию», — рассказал Звонков.

Он отметил, что деменция сопровождается рядом психологических изменений. Например, человек бывает подавлен, в момент наступления просветления он начинает осознавать свою неадекватность. Он понимает, что тяготит своих близких и окружающих, и от этого у него начинаются депрессия и суицидальные мысли. Звонков подчеркивает, что своими силами такому человеку не помочь, в этой ситуации необходимы консультация и помощь специалиста.

«Здесь не нужно бояться или стесняться, надо обращаться за помощью специалиста. Съездить, поговорить, показать больного. Специалист выпишет лекарственные препараты. Также важно не оставлять больного без внимания. Если есть возможность, то следует нанять няню или сиделку, потому что видеокамерами или другими приборами вы не обеспечите безопасность человека», — объяснил Звонков.

Врач напомнил, что при тяжелых формах деменции люди склонны вредить самим себе. Такой человек может устроить пожар в квартире или затопление. Кроме того, находясь в состоянии деменции, люди могут представлять опасность для общества.

По словам Звонкова, первые признаки деменции – это рассеянность и проблемы с памятью. Так проявляет себя склероз сосудов головного мозга. Затем человек начинает терять адекватность. Он начинает забывать и путать имена людей, места, события. Семье человека, страдающего деменцией, потребуется много сил и терпения для общения и оказания помощи такому больному.