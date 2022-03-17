РИАМО - 17 мар. В столице разрабатывается комплекс мер по поддержке жилищного строительства, ипотеки и всей строительной сферы. Разработка мер проводится вместе с правительством РФ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В своем блоге мэр отметил, что сейчас строительная отрасль Москвы находится в неплохой форме. На территории мегаполиса почти нет долгостроев, вопросы с большинством дольщиков проблемных домов решены. Кроме того, город бьет рекорды СССР по объемам строительства. Так, в прошлом году ввели в эксплуатацию 8 млн «квадратов» жилой недвижимости и столько же коммерческой.

В столице есть огромный задел для строительной сферы – это районы новой Москвы, бывшие промзоны. В рамках Адресной инвестиционной программы идет строительство новых станций подземки, дорог и объектов социнфраструктуры.

«В ближайшее время примем решения, которые позволят улучшить финансовое положение застройщиков: текущие объемы Адресной инвестиционной программы будут полностью сохранены. А максимальный размер авансовых платежей по городскому заказу будет увеличен до 70%. Тем самым подрядчики получат дополнительную подушку безопасности в условиях роста цен на стройматериалы», - отметил Собянин.