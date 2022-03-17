РИАМО - 17 мар. При деменции человек становится рассеянным и забывчивым, а при развитии болезни он начинает забывать имена своих близких или даже не узнавать их, сообщил РИАМО врач-терапевт Андрей Звонков.

«В первую очередь у человека начинаются проблемы с памятью. Это проявляется в виде рассеянности и забывчивости. Человеку трудно собраться, он забывает, что он хотел сделать. Первые признаки — это склероз сосудов мозга», — рассказал Звонков.

По его словам, болезнь Альцгеймера имеет схожую природу появления. Она начинает развиваться на фоне отложения амилоидных белков в тканях мозга. Однако при этом человек очень подробно помнит свое прошлое, но совершенно не может запоминать, что происходит в настоящем.

В свою очередь, человек с деменцией может забывать имена или вовсе не узнавать своих близких. Он может также быть убежден, что находится в другом времени или месте.

«Иногда у этих людей могут развиваться психотические состояния, иногда с галлюцинациями. Они могут слышать какие-то голоса и еще сильнее уходят в виртуальную реальность», — добавил Звонков.

Врач предупреждает, что человек, страдающий деменцией, может представлять угрозу для самого себя и окружающих. Такого больного нужно как можно быстрее показать врачу. Он сможет выписать медикаментозное лечение, которое замедлит течение болезни.