РИАМО - 17 мар. В Юго-Восточном округе столицы в стадии строительства и проектирования по программе реновации находятся 63 дома, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На юго-востоке столицы по программе реновации сегодня в стадии строительства находится 22 новых дома, еще 41 новостройка проектируется», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, для переселения по реновации в округе ввели в эксплуатацию 28 корпусов общей площадью около 400 тыс. кв. м. 23 здания уже передали под заселение. Начали переезд и получили новые квартиры жители 64 старых домов.

Строительство домов по реновации идет в 10 районах ЮВАО. Больше всего стартовых площадок находится в Кузьминках, Люблине и Текстильщиках. В целом в программу реновации в округе вошли 818 домов с количеством жителей свыше 160 тыс. человек.

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 5 тыс. старых и ветхих многоквартирных домов.