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В Киеве снова объявили воздушную тревогу

В украинской столице, Киеве, снова включили воздушную тревогу. Она начала звучать с 07:17, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию из онлайн-карты министерства цифровой трансформации соседней страны.

До этого воздушную тревогу объявляли и в других регионах Украины — Харьковской, Черниговской, Киевской и Сумской областях.

Воздушная тревога продолжает действовать в трех украинских регионах. Среди них Киев, Киевская и Черниговская области.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что на нынешнем этапе прекращение огня на Украине не выглядит реалистично.