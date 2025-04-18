Небензя: пока прекращение огня на Украине нереалистично

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что на данном этапе прекращение огня на Украине нереалистично, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что была предпринята попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергоинфраструктуры, которое не было соблюдено со стороны Киева.

«В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично», — подчеркнула Небензя.

Песков также подчеркнул, что Украина продолжает наносить удары по энергообъектам РФ, несмотря на договоренности об энергетическом перемирии. Накануне Минобороны России отчитывалось, что ВСУ за сутки нанесли шесть ударов по российской энергоинфраструктуре.