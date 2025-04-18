Силы ПВО сбили 56 беспилотников Украины над регионами РФ
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Ночью украинские боевики попытались нанести удар 56 беспилотниками по пяти регионам России. Атаку успешно удалось отразить, сообщает Минобороны РФ.
27 беспилотников ликвидировали над Воронежской областью. По 12 БПЛА уничтожили над Белгородской и Азовским морем.
Три беспилотника вывели из строя над Крымом. По одному БПЛА уничтожили над Ростовской областью и Краснодарским краем.
Ранее в Белгородской области при ударе беспилотника был ранен мирный житель.