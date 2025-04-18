Силы ПВО сбили 56 беспилотников Украины над регионами РФ

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27 беспилотников ликвидировали над Воронежской областью. По 12 БПЛА уничтожили над Белгородской и Азовским морем.

Три беспилотника вывели из строя над Крымом. По одному БПЛА уничтожили над Ростовской областью и Краснодарским краем.

Ранее в Белгородской области при ударе беспилотника был ранен мирный житель.