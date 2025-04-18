Губернатор Гусев: ПВО сбила 27 дронов над Воронежской областью

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Российские средства противовоздушной обороны вывели из строя минимум 27 БПЛА в двух районах Воронежской области. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

За прошедшую ночь в четырех районах Воронежской области были ликвидированы 27 беспилотников. Никто не пострадал.

Из-за падения обломков беспилотника повреждения получили два частных дома, две машины, газовая труба. Был посечен фасад частного дома.

Всего за ночь российские средства ПВО уничтожили 56 БПЛА ВСУ над регионами РФ. В частности, по 12 БПЛА уничтожили над Белгородской областью и Азовским морем.