Росавиация отменила ограничения работы аэропорта Саратова
Аэропорт Саратова с 07:50 снова начал принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Ограничения на прием и отправку воздушных судов задействовали, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.
Экипажи, авиационные диспетчеры, работники гавани делали все необходимое, чтобы обеспечить безопасность людей.
Временные ограничения на работу аэропорта Саратова вводили около 06:00 18 апреля.
Ночью украинские военные попытались нанести удар 56 беспилотниками по пятью регионам России. Атаку успешно удалось отразить.