РИАМО – 17 мар. После приостановки работы крупных иностранных сетей быстрого питания у российских кафе и ресторанов появится возможность решить проблему нехватки персонала, сообщила РИАМО гастрономический эксперт и продюсер, основатель продюсерского центра IF Studio Production Илона Федотова.

«Совершенно поменялась ситуация с отсутствием персонала, в чем рестораны испытывали определенный цейтнот последние пару лет», - рассказала Федотова.

По ее словам, в настоящее время на рынке вакансий можно найти самых разных сотрудников: от уборщицы и повара до топ-менеджера с адекватным запросом по заработной плате.

В последние годы в ресторанном бизнесе наблюдался серьезный дефицит линейного персонала. Люди уходили из ниши в поисках более высокооплачиваемых сфер, например, в инфобизнес.

«Сейчас и там идет определенный спад, многим не придется выбирать - будут возвращаться в офлайн», - добавила Федотова.

Ранее в McDonald’s объявили о приостановлении работы в России из-за технических, операционных и логистических сложностей. Кроме того, ранее компания Yum! Brands, в которую входит бренд KFC, объявила о приостановке работы своих ресторанов в РФ, так, планировалось закрыть 70 объектов сети KFC.