РИАМО – 17 мар. В отсутствие иностранного фаст-фуда может вырасти конкуренция среди российских ресторанов и кафе. Ресторанам может понадобиться вложить свои силы в улучшение сервиса и переработку меню, сообщила РИАМО гастрономический эксперт и продюсер, основатель продюсерского центра IF Studio Production Илона Федотова.

По ее словам, после приостановки работы McDonald’s и других иностранных сетей люди будут искать замену, ориентируясь на средний чек, место расположения и комфорт внутри заведения.

«Предвижу усиление конкуренции. Ресторанам придется вложить все свои силы в обучение персонала на предмет клиентоориентированности, подтянуть уровень сервиса, хорошенько проработать и переработать свои меню, чтобы удержать клиента», - рассказала Федотова.

Она добавила, что люди все чаще идут в ресторан в том числе и за эмоциями, полученными от неординарного вкуса. Кроме того, чтобы не потеряться в общей массе, отечественным заведениям необходимо вложиться в маркетинг и рекламу.

В сложившихся условиях появляются мощные перспективы развития в сфере ресторанного бизнеса в России. Однако все придет не сразу, придется пройти серьезный этап перестройки, многое построить с нуля. Тем не менее текущий кризис возможно обернуть в реальную пользу для людей и страны в целом.

«Я совершенно не сомневаюсь в «китах» нашего ресторанного рынка, рестораторах и шефах, которые прошли не один кризис, и смогли, несмотря на все тряски, выстоять и построить гигантскую ресторанную империю. Империю, которую успели, пусть ненадолго, но признать во всем мире: и международный рейтинг The World’s 50 Best, и легендарный Красный гид Michelin», - подчеркнула Федотова.

Ранее в McDonald’s объявили о приостановлении работы в России из-за технических, операционных и логистических сложностей. Ограничения также коснутся работы KFC, Burger King объявил о приостановлении корпоративной поддержки российского рынка.