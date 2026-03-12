Дмитриев на фоне подорожания нефти предрек крупнейший энергетический кризис

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предрек начало самого масштабного в истории кризиса в энергетической сфере. Таким заявлением он отреагировал на статью в Financial Times, которая сообщает о дополнительных ежедневных доходах России в размере 150 миллионов долларов вследствие стремительного увеличения стоимости нефти, сообщает ТАСС .

Спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического взаимодействия с другими государствами, управляющий Российским фондом прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сделал прогноз о начале беспрецедентного энергетического кризиса, обусловленного резким подъемом цен на нефть.

«И это только начало крупнейшего энергетического кризиса в истории», — отметил Дмитриев на английском языке в социальной сети Х.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE показывают повышение стоимости более чем на 10%, согласно данным торгов. На 18:03 по московскому времени цена Brent достигала 101,35 доллара за баррель (рост на 10,19%). К 18:08 мск фьючерс на Brent продолжил укрепляться и поднялся до 101,43 доллара за баррель (прирост 10,27%). В тот же момент фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года находился на отметке 96,52 доллара за баррель (увеличение на 10,62%).

Ранее Дмитриев утверждал, что Европе грозит «цунами энергетического шока», связанное с прекращением использования российского природного газа со стороны ЕС. В конце января Совет ЕС окончательно одобрил запрет на ввоз российского СПГ с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. Однако ограничения будут применяться поэтапно и раньше этих сроков. Импорт СПГ по краткосрочным контрактам будет запрещен с 25 апреля 2026 года, а краткосрочные контракты на поставку трубопроводного газа должны быть завершены до 17 июня 2026 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.