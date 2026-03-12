В Москве заметили первого «Бэтмена»: в квартиру женщины залетела летучая мышь

Первых летучих мышей заметили в Москве после зимней спячки. Одно из проснувшихся животных залетело в квартиру местной жительницы в районе Щукино, сообщает SHOT .

Летучая мышь проникла в квартиру через открытое окно в доме на улице Маршала Бирюзова, где проживает пожилая женщина. Испугавшись неожиданного визита, хозяйка сразу же позвонила в службу спасения.

В ожидании специалистов рукокрылое скрылось из виду, и обнаружить его самостоятельно пенсионерка не смогла. Примерно через 30 минут поисков животное нашли: оно укрылось в рукаве висящего пальто, куда забилось, испытывая стресс.

Сотрудники МЧС, прибывшие на вызов, аккуратно извлекли мышку и передали ее в реабилитационный центр. Там ей дали кличку Биря — в честь улицы, где произошел этот случай.

