РИАМО – 17 мар. Московская областная дума в четверг проведет заседание, на котором будет рассмотрено около 15 вопросов. В частности, вопросы коснутся льгот для инвесторов и поддержки импортозамещения, сообщается на сайте регионального парламента.

«Главная задача всех уровней власти в настоящее время – поддержка экономики в условиях санкций и импортозамещение. Мы выйдем с проектом закона, которым предложено предоставлять землю в аренду без торгов за 1 рубль в год для производителей товаров импортозамещения», – сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что это важная мера сейчас.

Мособлдума планирует рассмотреть законопроект, согласно которому снижаются административные барьеры для инвесторов и упрощается получение льгот по налогам.

В ходе заседания также представят сведения о деятельности Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по ЦФО, управления Росреестра по Подмосковью.

На заседании рассмотрят доклады Общественной палаты региона об итогах реализации основных положений послания президента РФ Владимира Путина.

Заседание Мособлдумы начнется в 11:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона будут работать над поддержкой бизнеса и сохранением рабочих мест в период санкций. Готовятся меры поддержки системообразующих предприятий. Уже утвержден перечень отраслей, в которых малый и средний бизнес сможет рассчитывать на кредитные каникулы.