РИАМО - 16 мар. В министерство обороны РФ поступили секретные сведения о подготовке провокации со стороны украинских силовиков с использованием ядовитых веществ против мирных граждан, сообщает Федеральное агентство новостей.

Минобороны РФ провело брифинг по промежуточным итогам спецоперации ВС РФ. Представители ведомства заявили, что Служба безопасности Украины готовит провокацию с использованием ядовитых веществ.

Как заявили в ведомстве, украинские спецслужбы планируют обвинить Россию в применении химического оружия против населения Украины.

В распоряжении российских вооруженных сил нет химического оружия, так как это нарушает международные обязательства. Ранее страна уничтожила все свои запасы подобных веществ. Чтобы не допустить провокаций со стороны СБУ, потенциально опасные объекты были взяты под контроль российских военных.

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