В Московском регионе до 8 июня продлили «желтый» уровень погодной опасности

Синоптики предупредили, что до 8 июня в Москве и Подмосковье будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за пожароопасной обстановки. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Гидрометцентра России .

Так, в Москве «желтый» уровень погодной опасности будет действовать до 8 июня до 02:00. После указанного часа пока никаких предупреждений о погоде нет, но информация будет обновляться специалистами.

В Подмосковье в ближайшие дни будет складываться аналогичная ситуация. «Желтый» уровень погодной опасности будет действовать до 02:00 8 июня.

Такая же обстановка в ближайшие двое суток ожидается в Тверской, Владимирской, Калужской, Тульской, Брянской, Курской и Белгородской областях.

В Ярославской и Воронежской области синоптики ввели «оранжевый» уровень погодной опасности из-за чрезвычайной пожароопасности пятого класса.