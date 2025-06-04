АТОР опроверг информацию о массовом распространении вируса Коксаки в Турции

В Сети и СМИ распространилась информация, что в Турции появился вирус Коксаки, которым якобы заражаются в том числе российские туристы. Ассоциация туроператоров АТОР опровергла в Telegram-канале слухи и рассказала правду о ситуации.

«Как и каждый год, в СМИ начали муссироваться слухи о „заболеваемости россиян вирусом Коксаки“. Ни цифр, ни статистики, ни фактов, которые могли бы прояснить степень серьезности описываемой ситуации, при этом, как это обычно бывает, не приводится. Зато информация есть у эпидемиологов и страховых компаний», — говорится в сообщении АТОР.

Согласно данным эпидемиологов, угрозы жизни вирус Коксаки не представляет, а случаи тяжелого течения болезни возникают крайне редко. В сообщении отмечается, что данная болезнь не является экзотической, она распространена в том числе в Европе и в России. Чаще всего болезни подвергаются дети.

По данным АТОР, на сегодняшний день (4 июня — ред.) страховая компания «Евроинс», которая работает с крупными туроператорами, зафиксировала только единичные заражения Коксаки на территории Турции. И эти случаи не превышают показатели прошлых лет в аналогичный период времени.

Ранее сообщалось, что в Ростове умерла девочка, которая, предположительно, была заражена Коксаки. Школьнице было всего 11 лет.