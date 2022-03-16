РИАМО - 16 мар. В Московской области проходит регистрация добровольцев для помощи в проведении Всероссийского голосования по благоустройству, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Отбор закончится 1 апреля. Принять участие может любой волонтер вне зависимости от возраста. Для регистрации нужно подать заявку на сайте dobro.ru. Добровольцы будут рассказывать жителям о том, как можно поучаствовать в опросе. Волонтеры также расскажут о заявленных проектах.

Голосование пройдет 15 апреля – 30 мая на сайте 50.gorodsreda.ru.

«Я благодарю всех волонтеров, которые участвуют в проекте, регистрируются. В прошлом году мы уже показали отличный результат - работали более 1100 добровольцев, которые привлекли к голосованию почти 300 тысяч жителей Подмосковья. Важно не сбавлять обороты и в этом году. Уже сегодня на платформе зарегистрировались более 200 волонтеров», — сказала министр правительства региона по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

Она добавила, что волонтеры будут готовы ответить на любые вопросы и оказать любую помощь, чтобы Московская область стала еще комфортнее и красивее.

Голосование пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Любой житель сможет поддержать общественное пространство, которое, как он считает, нужно благоустроить. Это могут быть набережные, парки, скверы, площади, улицы и т. д. Те пространства, которые наберут больше всего голосов, будут внесены в адресный перечень для благоустройства в 2023 году.

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин отметил, что федеральный проект успешно реализуют в регионе с 2017 года. Подмосковье меняется: создаются новые общественные пространства, приводят в порядок и создают парки, много внимания уделяют обновлению дворов. Изменения происходят при взаимодействии с жителями.