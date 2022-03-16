РИАМО - 16 мар. Партия «Единая Россия» выступает «за немедленное увольнение с позором» председателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича. Ранее чиновник осудил действия российских Вооруженных сил на Украине, передает ТАСС.

О требовании единороссов сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак в своем Telegram-канале. По его словам, Дворкович в западных СМИ выступил с осуждением «начатых Россией военных действий на Украине».

Аркадий Дворкович возглавляет ФИДЕ. Он заявил, что в России и Белоруссии не должны проводиться официальные шахматные мероприятия, а игрокам следует запретить выступать от этих стран на международных соревнованиях.

Турчак заявил, что действия Дворковича – это «то самое национал-предательство, то самое поведение пятой колонны, о которых сегодня говорил президент».

«Пока одни граждане России с оружием в руках сражаются за Родину и народ России, другие по сути заняли сторону врага и действуют в его интересах. Ну что ж, значит самоочищение нашего общества нужно начинать в том числе с фонда «Сколково», который возглавляет Дворкович», – заявил Турчак.

Он подчеркнул, что решение об отстранении российской шахматной сборной от соревнований под эгидой ФИДЕ является попыткой заискивать перед западными странами.

Российским и белорусским спортсменам было разрешено участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе 28 февраля. Затем 16 марта по решению совета организации сборные РФ и Белоруссии были отстранены от участия в официальных мероприятиях ФИДЕ.

Российская военная спецоперация началась на Украине 24 февраля. После этого США, ЕС и другие страны начали массово вводить экономические санкции против России, а иностранные компании – массово покидать отечественный рынок.