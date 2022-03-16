РИАМО - 16 мар. Солнечногорск представил туристический маршрут «Государева дорога» на 28-й Международной туристической выставке в «Крокус Экспо», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Проект «Государева дорога» берет свое начало в Солнечногорске и продолжается в 4 областях страны – Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской.

«Первый пункт остановки – Солнечногорск. Здесь в маршрут вошли самые привлекательные объекты туристического показа Подмосковья: усадьба Середниково, музейно-выставочный комплекс «Путевой дворец», усадьба Шахматово», – отметила заместитель главы администрации Солнечногорска Татьяна Смирнова.

Выставка в «Крокус Экспо» с представленным маршрутом будет открыта до 17 марта.